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gönüllü palyaçolarla gönüllerince eğlendi

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Lösemili çocuklar gönüllü palyaçolarla gönüllerince eğlendi
Acıbadem Adana Hastanesi'nde gönüllü palyaçolar, a moral ve motivasyon olması için şarkılar söyledi, dans etti, hediyeler dağıttı. Hastanede her Salı günü lösemili çocukların kaldığı kata gelen gönüllü palyaçolar, lösemili miniklerin kaldığı odalara tek tek girerek, şarkılar söyledi, hediyeler dağıttı. Palyaçoları karşısında gören çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Minik hastalar da zaman zaman palyaçolara katılarak dans etti. Gönüllerince eğlenen miniklerin aileleri ise bu uygulamadan çok memnun olduklarını dile getirdi.
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Lösemili çocuklar gönüllü palyaçolarla gönüllerince eğlendi
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