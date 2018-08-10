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Oto yıkama merkezinde kadınların dayanışması

’de, Anka Üreten Kadın Derneği tarafından kadınların ının artırılması ve ekonomik özgürlüklerinin sağlanması amacıyla oto yıkama merkezi açıldı

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Oto yıkama merkezinde kadınların dayanışması
Mersın'de, Anka Üreten Kadın Derneği tarafından kadınların ının artırılması ve ekonomik özgürlüklerinin sağlanması amacıyla sadece kadınların çalıştığı oto yıkama merkezi açıldı. Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'nde hizmete açılan ve 2'si yönetici 7 kadının çalıştığı oto yıkama merkezinden elde edilen gelirin bir bölümü, dernek tarafından yine kadınlara destek amaçlı hayata geçirilen projelerde kullanılıyor. Anka Üreten Kadın Derneği Başkanı ve merkez yöneticisi Devrim Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak kadınlara biçilen bir takım mesleklerin dışına çıkmak istediklerini söyledi. Özcan, öncelikle kadınlara yönelik kaynakçılık, klima ve su tesisatçılığı gibi bazı iş kollarında eğitim verdiklerini, son olarak da sadece erkeklerin yapabileceğine inanılan oto yıkama işine başladıklarını belirtti. Özcan, "Burası aslında işleyen bir yerdi. Biz burayı satın alıp daha farklı bir şey yaptık. Her aşamasında bir kadının emeği var. Burayı bir kadın işletiyor. Burada kadınlar çalışıyor ve kadınlar kazanıyor. Burada çalışanların çoğu bir şekilde sosyal ve ekonomik anlamda kendini ifade edememiş ve zorluk yaşamış kadınlar. Onlara destek olmaya çalışıyoruz" dedi.
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Oto yıkama merkezinde kadınların dayanışması
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