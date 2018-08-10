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’dan Sarıçam ve ’ya teşekkür

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Tamer Dağlı’dan Sarıçam ve Karaisalı’ya teşekkür
AK Parti Adana Milletvekili ve MKYK Üyesi 24 Haziran seçimleri sonrasında sürdürdüğü teşekkür ziyaretlerine Sarıçam ve 'ya bağlı mahallelerde devam etti. Çiçekli'de köy sofrasında, vatandaşlarla birlikte kahvaltı yapan Dağlı, ardından kıraathanede vatandaşlarla bir araya geldi. Milletvekili Dağlı, "Geçirdiğimiz tarihi süreçte, 'nin ve tüm İslam coğrafyasının geleceği açısından, en isabetli kararı verdiniz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın liderliğindeki kadroları yeniden iş başına getirdiniz. Siz görevinizi yaptınız, şimdi sıra bizde. Kimin her ne sıkıntısı, ihtiyacı varsa dinlemeye ve sorunları çözmeye geldik" dedi.
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Tamer Dağlı’dan Sarıçam ve Karaisalı’ya teşekkür
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