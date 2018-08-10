Tamer Dağlı’dan Sarıçam ve Karaisalı’ya teşekkür

AK
Parti Adana Milletvekili ve MKYK Üyesi Tamer Dağlı
24 Haziran seçimleri sonrasında sürdürdüğü teşekkür ziyaretlerine Sarıçam ve Karaisalı
'ya bağlı mahallelerde devam etti. Çiçekli'de köy sofrasında, vatandaşlarla birlikte kahvaltı yapan Dağlı, ardından kıraathanede vatandaşlarla bir araya geldi. Milletvekili Dağlı, "Geçirdiğimiz tarihi süreçte, Türkiye
'nin ve tüm İslam coğrafyasının geleceği açısından, en isabetli kararı verdiniz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
liderliğindeki kadroları yeniden iş başına getirdiniz. Siz görevinizi yaptınız, şimdi sıra bizde. Kimin her ne sıkıntısı, ihtiyacı varsa dinlemeye ve sorunları çözmeye geldik" dedi.