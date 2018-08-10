Tarsus’ta bir genç Berdan Barajı’nda boğuldu

Mersin
'in Tarsus
ilçesinde bulunan Berdan Barajında
bir genç boğularak can verdi. Alınan bilgiye göre, Tarsus'un Yeşiltepe mahallesi nüfusuna kayıtlı bulunan Mert Çakuş
(17) adlı genç, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için gittiği Berdan Barajı mesire alanının Hayvanat Bahçesi
yakınındaki yerinde serinlemek amacıyla suya girdi. Mert Çakuş adlı gencin bir süre sonra derin olan sudan çıkamadığı anlaşıldı. Olay yerine gelen Emniyet ve kurtarma ekipleri yaklaşık bir saat sonra talihsiz gencin cesedini sudan çıkardı. Gencin yakınları sinir krizleri geçirirken, talihsiz gencin küçük yaşlardayken annesini kaybettiği, birkaç ay öncesinde ise dayısını kaybettiği öğrenildi. Talihsiz gence ait olduğu ifade edilen 01 DEZ 53 plakalı motosiklet ise polkis tarafından ailesine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.