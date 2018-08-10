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’ta bir genç Berdan Barajı’nda boğuldu

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018
Tarsus’ta bir genç Berdan Barajı’nda boğuldu
'in ilçesinde bulunan bir genç boğularak can verdi. Alınan bilgiye göre, Tarsus'un Yeşiltepe mahallesi nüfusuna kayıtlı bulunan (17) adlı genç, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için gittiği Berdan Barajı mesire alanının yakınındaki yerinde serinlemek amacıyla suya girdi. Mert Çakuş adlı gencin bir süre sonra derin olan sudan çıkamadığı anlaşıldı. Olay yerine gelen Emniyet ve kurtarma ekipleri yaklaşık bir saat sonra talihsiz gencin cesedini sudan çıkardı. Gencin yakınları sinir krizleri geçirirken, talihsiz gencin küçük yaşlardayken annesini kaybettiği, birkaç ay öncesinde ise dayısını kaybettiği öğrenildi. Talihsiz gence ait olduğu ifade edilen 01 DEZ 53 plakalı motosiklet ise polkis tarafından ailesine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
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Tarsus’ta bir genç Berdan Barajı’nda boğuldu
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