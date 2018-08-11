ATDSK 15 kortta hizmet veriyor

Son yıllarda fiziki şartların geliştirilmesine yönelik atılımlar içinde bulunan ATDSK
, son kortun yapımı ile birlikte 2'si kapalı 10 sert zemin ve 5 toprak kortu ile her şartta ve zeminde turnuvalara ev sahipliği yapacak, tenis altyapısına her şartta hizmet verecek kulüp haline geldi. Ali
Refah Keskin'in başkanlığa getirildiği 2016 yılından itibaren değişim rüzgarlarının estiği ATDSK'da yatırım hız kesmiyor. Türk Tenisi'nin marka kulübü olan ATDSK'da 2016'da 4 toprak kort yapıldı. 2017 yılında, ATDSK alt yapısından yetişen Adanalı milli tenisçiler Çağla Büyükakçay
ve İpek Soylu
'nun adlarının verildiği sert zemin olarak inşa edilen 2 merkez kort hizmete açıldı. 2018'in en büyük yatırımı ise 5'inci toprak kortun yapımı oldu. ATDSK'nın kort sayısı 2'si kapalı 10 sert zemin ve 5 toprak kort olmak üzere toplam 15 korta yükseldi. Başkan Ali Refah Keskin
ve üye Yusuf Boğa, ATDSK, 5 toprak, 10 sert zemin korta sahip olma avantajıyla hem sert zemin, hem toprak kortlarda uluslararası düzeyde turnuva alabilecek Türkiye
'deki tek kulüp haline geldiğini belirtti.