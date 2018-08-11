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Erdemli’ de kadınların spor aşkı

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018
Erdemli’ de kadınların spor aşkı
Erdemli Belediyesi spor merkezi uzman eğitmenler eşliğinde bayanlara özel spor hizmeti sunmaya devam ediyor. Bayanlar Spor Eğitmeni Ebrule Türer eşliğinde Yaz sıcaklarının yoğun yaşandığı bu günlerde Balıkçı barınağının yanında bulunan çimenlerin üzerinde spor yapmayı tercih ettiler. Erdemli Belediyesi sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra vatandaşlarımızın yararlanabileceği spor merkezleri ile de hizmet vermeye devam ediyor. Belediye spor merkezi ile Erdemlilere formda kalma imkânı sunulurken, eğitmenler tarafından kadınlar, haftanın en az 3 günü 1'er saatlik bir çalışma dahilinde aerobik, fitness, step, plates, egzersiz eğitimleri ile formda ve zihinde kalıyor.
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Erdemli’ de kadınların spor aşkı
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