Erdemli’ de kadınların spor aşkı

Erdemli
Belediyesi spor merkezi uzman eğitmenler eşliğinde bayanlara özel spor hizmeti sunmaya devam ediyor. Bayanlar Erdemli Belediyesi
Spor Eğitmeni Ebrule Türer eşliğinde Yaz sıcaklarının yoğun yaşandığı bu günlerde Balıkçı barınağının yanında bulunan çimenlerin üzerinde spor yapmayı tercih ettiler. Erdemli
Belediyesi sanat ve meslek eğitimlerinin yanı sıra vatandaşlarımızın yararlanabileceği spor merkezleri ile de hizmet vermeye devam ediyor. Belediye spor merkezi ile Erdemlilere formda kalma imkânı sunulurken, eğitmenler tarafından kadınlar, haftanın en az 3 günü 1'er saatlik bir çalışma dahilinde aerobik, fitness, step, plates, egzersiz eğitimleri ile formda ve zihinde kalıyor.