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43. uluslararası FEBS kongresi’ne katıldılar

Giriş Tarihi: 12.8.2018
43. uluslararası FEBS kongresi’ne katıldılar
Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Çek Cumhuriyeti Başkenti Prag'da Avrupa Biyokimya Dernekleri Federasyonu'nun Prag'da düzenlediği 43. FEBS Kongresine katıldı. Kongrede, Prof. Dr. Yılmaz, Dr. ile birlikte hazırladıkları "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayan Beta-Talasemia Majör'lü Hastalarda Yüksek Feritin Düzeylerinin Kemik Turnover Biomarker'lar Üzerine Etkileri" konulu posterlerini sundular. Dr. Hastahanesi Talasemia Merkezi'nde görevli Dr. Ziya Salman ile birlikte yapılan çalışmada, Talasemi majör tanısı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde izlenen ve puberte yaş sınırını dolduran yirmi ile elli yaş arası 50 hasta (25 erkek, 25 kadın) değerlendirmeye alındı. Kontrol grubu olarak da yaşları 20-50 arası olan 30 gönüllü kişiden (15 erkek, 15 kadın) kan örnekleri toplandı.
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43. uluslararası FEBS kongresi’ne katıldılar
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