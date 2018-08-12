Adli tıp genel kurulu kaderini belirleyecek

Adana
'da?
babası 67 yaşındaki Yusuf Fikir'i 3 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen 36 yaşındaki tutuklu Hakan Fikir
2015 yılında ağırlaştırılmış müebbet hapis
le cezalandırıldı. Yargıtay 1.Ceza Dairesi hakkında farklı raporlar olan sanığın kararını bozdu. Yeniden yargılanmasına başlanan Hakan Fikir, raporlardaki çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp
Genel Kurulu'na sevk edilerek cezai yeniden rapor aldırılması kararlaştırıldı. Olay,15 Temmuz 2014 tarihinde Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi 12030. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre şizofren hastası olan ve bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan Hakan Fikir, " Bu evde benim sözüm geçecek." diyerek babasın bıçaklayarak öldürdü. Savcı, sanık hakkında Adana Ekrem Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden "Cezai ehliyeti yoktur" raporu verilen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açtı.