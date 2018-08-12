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genel kurulu kaderini belirleyecek

NAZAN ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018
Adli tıp genel kurulu kaderini belirleyecek
'da? babası 67 yaşındaki Yusuf Fikir'i 3 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen 36 yaşındaki tutuklu 2015 yılında ağırlaştırılmış le cezalandırıldı. Yargıtay 1.Ceza Dairesi hakkında farklı raporlar olan sanığın kararını bozdu. Yeniden yargılanmasına başlanan Hakan Fikir, raporlardaki çelişkinin giderilmesi için Genel Kurulu'na sevk edilerek cezai yeniden rapor aldırılması kararlaştırıldı. Olay,15 Temmuz 2014 tarihinde Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi 12030. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre şizofren hastası olan ve bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan Hakan Fikir, " Bu evde benim sözüm geçecek." diyerek babasın bıçaklayarak öldürdü. Savcı, sanık hakkında Adana Ekrem Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden "Cezai ehliyeti yoktur" raporu verilen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açtı.
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Adli tıp genel kurulu kaderini belirleyecek
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