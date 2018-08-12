Anna Çelik’in büyük başarısı

Amasya'da? düzenlenen, 2. Uluslararası Açık Kyokushin Şampiyonası'na katılan Kırıkhan Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Milli Takım Sporcusu Ukrayna asıllı Anna Çelik, Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrasya birinciliği elde etti. Kırıkhan Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 2. Uluslararası Açık Kyokushin Şampiyonasına 12 sporcu ile katılıp, kazandıkları 11 kupa ile ilçeye döndüler.

ANTRENÖR Ali Çeltik, 12 ülkeden katılım sağlanan 2. Uluslararası Açık Kyokushin Şampiyonasında, Türkiye'den 150, Kırıkhan'dan 12 milli sporcu katıldığını

cunda sporcularımız 3 birincilik, 3 ikincilik ve 5 üçüncülük elde ederken bir sporcumuz ise elendi. Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Anna Çelik, Avrasya birincisi olarak göğsümüzü kabartmıştır" dedi. 17 yaşındaki şampiyon Anna Çelik, Kyokushin karateye 10 yaşında başladığını ifade ederek, "Şimdiye kadar iki Türkiye Şampiyonası'na katıldım. İki defa Türkiye birinciliği elde ettim. Uluslararası yapılan Avrasya Şampiyonası'na katılarak birincilik elde etim. Türk milli takımında yarıştığım için ve ülkemi temsil ettiğim için gurur duyuyorum" diye konuştu.