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Bir ton dondurma ikram ettiler

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018
Bir ton dondurma ikram ettiler

KAHRAMANMARAŞ
Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl kincisi düzenlenecek Uluslararası Dondurma Festivali kapsamında il il dolaşan son durağı oldu. Görevliler vatandaşlara 1 ton dondurma ikram etti. 1 Ağustos'ta yola çıkan Dondurma Tırında lezzetli dondurmaları afiyetle yiyen vatandaşlar tam puan verdi.

40 İLİ GEZECEK
Yavuz Özcan Parkı'nda 18.00-21.00 saatleri arasında Antalyalılara, yerli ve yabancı turistlere hizmet veren dondurma TIR'ına yoğun ilgi oldu. Antalyalılar, sıcak yaz günlerinde hakiki dondurmasını ikram eden 'ne teşekkür etti. Festival kapsamında yola çıkan ve geçen yıl 20 ili dolaşan Dondurma Tanıtım TIR'ı, 40 ili gezecek.

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Bir ton dondurma ikram ettiler
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