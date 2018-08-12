Bir ton dondurma ikram ettiler

KAHRAMANMARAŞ

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl kincisi düzenlenecek Uluslararası Dondurma Festivali kapsamında il il dolaşan Dondurma Tırının son durağı Antalya oldu. Görevliler vatandaşlara 1 ton dondurma ikram etti. 1 Ağustos'ta yola çıkan Dondurma Tırında lezzetli dondurmaları afiyetle yiyen vatandaşlar tam puan verdi.

40 İLİ GEZECEK

Yavuz Özcan Parkı'nda 18.00-21.00 saatleri arasında Antalyalılara, yerli ve yabancı turistlere hizmet veren dondurma TIR'ına yoğun ilgi oldu. Antalyalılar, sıcak yaz günlerinde hakiki Kahramanmaraş dondurmasını ikram eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Festival kapsamında yola çıkan ve geçen yıl 20 ili dolaşan Dondurma Tanıtım TIR'ı, 40 ili gezecek.