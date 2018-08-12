Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Boydak yerel seçimler için sahada

Boydak yerel seçimler için sahada

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Boydak yerel seçimler için sahada
Başkan vekili Ali Alper Boydak, sandık başkanları ve seçmene dayalı çalışmalar kapsamında mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Boydak ''Merkez mahallelerimize verilen hizmetin aynısını köylerimiz içinde uyguluyoruz'' dedi. Başkan Boydak, İlçe Başkanı Cemal Saim Çetenak ve ekibi ile beraber Kurtkulağı, Kurtpınarı, İncirlik, Sarımazı mahallesinde düzenlenen toplantılara katıldı. Partilileri ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Başkan Boydak vatandaşların daveti üzerine ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Vatandaşlar ise Başkan Boydak'a mahallelerine gösterdiği ilgiden ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Boydak yerel seçimler için sahada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN