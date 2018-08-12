Boydak yerel seçimler için sahada

Ceyhan Belediye
Başkan vekili Ali Alper Boydak, sandık başkanları ve seçmene dayalı çalışmalar kapsamında mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Boydak ''Merkez mahallelerimize verilen hizmetin aynısını köylerimiz içinde uyguluyoruz'' dedi. Başkan Boydak, AK Parti
İlçe Başkanı Cemal Saim Çetenak ve ekibi ile beraber Kurtkulağı, Kurtpınarı, İncirlik, Sarımazı mahallesinde düzenlenen toplantılara katıldı. Partilileri ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Başkan Boydak vatandaşların daveti üzerine ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Vatandaşlar ise Başkan Boydak'a mahallelerine gösterdiği ilgiden ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti.