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Çocuk romatizmasında büyük önem taşıyor

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Çocuk romatizmasında erken teşhis büyük önem taşıyor
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. , çocuklarda görülen romatizmal hastalıklar hakkında yaptığı açıklamada, eklem, kas ağrıları ve ateş gibi sağlık sorunları yaşanmasının romatizmaya işaret edebileceğini, bu belirtilerle gelen şikayetlerde mutlaka doktor muayenesi gerektiğini, romatizmal hastalıklarda özellikle ile olası gelişim sorunlarına karşı önlemler alınabileceğini belirtti. Romatizma hastalığının sadece erişkin ve yaşlılarda görülebilen bir hastalık olduğuna ilişkin toplumda yaygın bir inanış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Salih Kavukçu, çocukluk yaş grubunun da romatizmal hastalıklardan etkilenebileceğini ifade etti.
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Çocuk romatizmasında erken teşhis büyük önem taşıyor
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