Çocuk romatizmasında erken teşhis büyük önem taşıyor

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Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Salih Kavukçu
, çocuklarda görülen romatizmal hastalıklar hakkında yaptığı açıklamada, eklem, kas ağrıları ve ateş gibi sağlık sorunları yaşanmasının romatizmaya işaret edebileceğini, bu belirtilerle gelen şikayetlerde mutlaka doktor muayenesi gerektiğini, romatizmal hastalıklarda özellikle erken teşhis
ile olası gelişim sorunlarına karşı önlemler alınabileceğini belirtti. Romatizma hastalığının sadece erişkin ve yaşlılarda görülebilen bir hastalık olduğuna ilişkin toplumda yaygın bir inanış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Salih Kavukçu, çocukluk yaş grubunun da romatizmal hastalıklardan etkilenebileceğini ifade etti.