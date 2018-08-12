Hedef etkin tanıtım

Hatay
İşadamları ve Bürokratlar Derneği (HATİAB) Başkanı İbrahim Güder, bu sene düzenlenecek olan İstanbul
'da Hatay Günleri adlı tanıtım organizasyonunun 26-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyledi. Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nde (HGC) yaptığı basın toplantısında tanıtım organizasyonunun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin yetkilendirmesiyle dernekleri tarafından düzenleneceğini belirten Güder, 2010 yılından bu yana tanıtım organizasyonunu yapan İstanbul Hataylılar Derneği'ne teşekkür etti.