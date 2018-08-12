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Hedef etkin tanıtım

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018
Hedef etkin tanıtım
Hatay İşadamları ve Bürokratlar Derneği (HATİAB) Başkanı İbrahim Güder, bu sene düzenlenecek olan 'da Hatay Günleri adlı tanıtım organizasyonunun 26-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyledi. Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nde (HGC) yaptığı basın toplantısında tanıtım organizasyonunun, 'nin yetkilendirmesiyle dernekleri tarafından düzenleneceğini belirten Güder, 2010 yılından bu yana tanıtım organizasyonunu yapan İstanbul Hataylılar Derneği'ne teşekkür etti.
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Hedef etkin tanıtım
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