Dikenli incirde hedef ihracat

SON yıllarda yurt dışı talebi oldukça artan dikenli incirde ihracat
ın artması, fiyatın da yükselmesine neden oldu. Kayalık ve sıcak bölgelerde kendiliğinden yetişen dikenli incir Tarsus'ta yüzlerce ailenin geçim kaynağı. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer
, ilçe genelinde yılda ortalama 5 bin ton dikenli incirin toplandığını, amaçlarının ihracat olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl Rusya
'ya dikenli ihraç ettiklerini belirten Başkan Ali Ergezer, "Rusya'nın yanında şu anda hedefimizde Almanya ve dikenli inciri yakından bilen Fransa, İtalya ve İspanya bulunuyor. Elbette bu ülkelerde de dikenli incir yetişiyor ama, bizim ürünümüz özellikli olduğu için daha fazla tercih ediliyor. Yurt içi ve yurt dışı taleplerinin artması geçtiğimiz yıl 12-15 TL arasında sandığı satılan dikenli incirin bu yıl 45 TL'ye kadar çıkmasını sağladı" diye konuştu. Fiyatın arzu edilen seviyeye ulaşmasının dikenli incir toplayıcılarının yüzünü güldürdüğünü vurgulayan Ergezer, "Şu anda şehirde oturup, köyüne giderek dikenli incir toplayan ve kazandığı parayla üniversitede çocuk okutan insanlarımız var. Dikenli incir geliri, aile ekonomisine katkı sağlamaktadır" şeklinde konuştu.