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’te transfer

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Gaziantep’te transfer
Tahıncıoğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Basketbol, ABD'li oyuncu 'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşında ve 2,03 metre boyundaki Delroy James ile bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, daha önce Türkiye'de Best forması giyen James'in, süre aldığı 16 maçta 15,8 sayı, 4,6 ribaunt ve 2,4 asist ortalamalarıyla mücadele ettiği belirtilerek, "Geçtiğimiz sezon FIBA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden AEK'da forma giyen Delroy James, Şampiyonlar Ligi ve Yunanistan liginde toplam 47 maç oynamış, 7,7 sayı, 3 ribaunt ve 1,6 asist istatistiklerine ulaşmıştır. Yeni oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.
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Gaziantep’te transfer
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