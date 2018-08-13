Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Niğde’de dağcılık masaya yatırıldı

’de dağcılık masaya yatırıldı

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Niğde’de dağcılık masaya yatırıldı
"Aladağlar Dağcılık Turizm Çalıştayı" 'nin Çamardı ilçesi yakınlarından bulunan Demirkazık Dağı eteklerindeki düzenlendi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in başkanlığını yaptığı çalıştaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Çamardı Kaymakamı Çağlar Partal, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, turizm temsilcileri, dağcılar ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Turizmde dağcılık ve doğa sporlarının önemine değinen Valisi Yılmaz Şimşek, Demirkazık dağının bu kapsamda çok önemli bir kapsamda yer aldığını söyleyerek "Son yıllarda dağ turizmi, turizm ekonomisinin hızla gelişen bir sektör. Çalışmalarımız, dağcılığı ön plana çıkararak, Niğde ilimizin sadece iç turizm için değil, uluslararası turizm için de cazip bir turizm destinasyonu haline getirilmesi yönünde olacaktır" dedi. Hayrettin YENEL
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Niğde’de dağcılık masaya yatırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN