Niğde’de dağcılık masaya yatırıldı

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Dağcılık Turizm Çalıştayı" Niğde
'nin Çamardı ilçesi yakınlarından bulunan Demirkazık Dağı eteklerindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezinde
düzenlendi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in başkanlığını yaptığı çalıştaya Ömer Halisdemir
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Tarım
ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Çamardı Kaymakamı Çağlar Partal, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, turizm temsilcileri, dağcılar ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Turizmde dağcılık ve doğa sporlarının önemine değinen Valisi Yılmaz Şimşek, Demirkazık dağının bu kapsamda çok önemli bir kapsamda yer aldığını söyleyerek "Son yıllarda dağ turizmi, turizm ekonomisinin hızla gelişen bir sektör. Çalışmalarımız, dağcılığı ön plana çıkararak, Niğde ilimizin sadece iç turizm için değil, uluslararası turizm için de cazip bir turizm destinasyonu haline getirilmesi yönünde olacaktır" dedi. Hayrettin YENEL