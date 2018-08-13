Zorkun’un fotoğrafları sergilenmeye başladı

ZORKUN Yaylası 25.Çocuk Şenlikleri kapsamında Muhittin Nalbant
tarafından Zorkun'un güzelliklerini konu alan 'Zorkun Güzel Yaylam Fotoğraf Sergisi' şenlik tepesinde açıldı. Osmaniye
Belediyesi'nin katkılarıyla açılan sergi hakkında bilgi veren Muhittin Nalbant, Zorkun yaylasını ve fotoğraf çekmeyi sevdiğini belirtti. Nalbant, "Yaylamızı Türkiye
'ye tanıtmak amacıyla öncelikle sosyal medyada sergimizin ismini taşıyan sayfa oluşturduk. Çok az sayıda takipçi ile başladığımız yolculukta şu anda Türkiye'nin her bölgesinden takipçilerimiz var" diye konuştu. Fotoğraf sergisini ziyaret eden vatandaşlar Zorkun'un birbirinden güzel fotoğraflarını görünce hayranlıklarını gizleyemedi.