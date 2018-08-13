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Zorkun’un fotoğrafları sergilenmeye başladı

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Zorkun’un fotoğrafları sergilenmeye başladı
ZORKUN Yaylası 25.Çocuk Şenlikleri kapsamında tarafından Zorkun'un güzelliklerini konu alan 'Zorkun Güzel Yaylam Fotoğraf Sergisi' şenlik tepesinde açıldı. Belediyesi'nin katkılarıyla açılan sergi hakkında bilgi veren Muhittin Nalbant, Zorkun yaylasını ve fotoğraf çekmeyi sevdiğini belirtti. Nalbant, "Yaylamızı 'ye tanıtmak amacıyla öncelikle sosyal medyada sergimizin ismini taşıyan sayfa oluşturduk. Çok az sayıda takipçi ile başladığımız yolculukta şu anda Türkiye'nin her bölgesinden takipçilerimiz var" diye konuştu. Fotoğraf sergisini ziyaret eden vatandaşlar Zorkun'un birbirinden güzel fotoğraflarını görünce hayranlıklarını gizleyemedi.
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Zorkun’un fotoğrafları sergilenmeye başladı
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