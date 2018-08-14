Biyoloji dalında ilk üç dereceyi aldı

Yakın Doğu Koleji öğrencileri, TÜBİTAK'ın her yıl düzenlediği ve bu yıl 26. sı yapılan Ulusal Bilim Olimpiyatları'nda, Biyoloji dalında birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini topladı. İki aşamalı bir sınav sistemiyle uygulanan Ulusal Bilim Olimpiyatları'nda, Biyoloji dalında Yakın Doğu Üniversitesi
ÖSS Bölümü öğrencileri Doğukan Baysal birinci, Yağmur Ertan ikinci ve Yılmaz Evre üçüncü gelerek gururlu bir başarıya imza attılar. Ulusal Bilim Olimpiyatları, TÜBİTAK tarafından son sınıflar hariç liseye devam eden öğrencileri temel bilimlerde çalışmalar yapmaya özendirmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanlarda geliş melerini destekleyerek katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor.