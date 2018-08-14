Kahramanmaraş’ta badem etkinliği

Kahramanmaraş Tarım
ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Badem tarımında teknolojik yenilikler, üretici, tüccar ve tüketicisi buluşması" etkinliği düzenlendi. Güzelyurt Mahallesi'nde bozulmuş orman alanlarının tarım arazisine çevrilen Mehmet Mümtaz Yüzbaşıoğlu'nun arazisinde gerçekleştirilen etkinlikte, badem tarımında teknolojik yenilikler, üretici, tüccar ve tüketici bir araya geldi. Vali Vahdettin Özkan, bitkisel, hayvansal üretim, kırsal alanda yaşam kalitesini arttırmaya yönelik hedeflerin hayata geçirildiğini söyleyerek "Bu tür faaliyetlerle, diğer çiftçilerin de istifade edeceği bu örnek bahçeler tarımsal verimlilik, tarımsal teknolojilerin çiftçilerimizin hizmetine sunulması açısından çok büyük önem arz etmektedir. Üniversite, Tarım ve Orman Bakanlığının
bu konudaki katkıları son derece önemlidir" dedi.