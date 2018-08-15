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’da kurbanlık satış ve kesim yerleri belirlendi

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Adana’da kurbanlık satış ve kesim yerleri belirlendi
Büyükşehir Belediyesi, 21 Ağustos'ta kutlanmaya başlanacak 'nda kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla 2 ilçede kurbanlık satış, 3 ilçede ücretsiz kurbanlık kesim merkezleri oluşturdu. Adana halkının Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmesi için gerekli tedbirleri alan , merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 3 ayrı mahallede kurbanlık satış merkezi oluşturdu. Buna göre merkez Seyhan İlçesi'nde Öğretmenler Bulvarı ile çevre yolu otoban çıkışı arasındaki arazi ve 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı Gülen Özkan Camii karşısındaki alan ile merkez Yüreğir İlçesi'nde Sinanpaşa Mahallesi Yüreğir Otogarı bitişiğindeki arsa kurbanlık satış yeri olarak düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş havyan satışı yapmak üzere besicilerin kiraladığı alanlarda temizlik ve ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.
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Adana’da kurbanlık satış ve kesim yerleri belirlendi
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