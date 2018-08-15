Adanalı vatandaşlar temsili dolar yaktı

Amerika'nın
kur saldırısına karşı vatandaşlar milli birlik ruhuyla kenetlendi. Sosyal medya
üzerinden organize olarak bir araya gelen Adanalı
vatandaşlar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın yanındayız. Artık Amerika'nın mallarını kullanmayacağız" diyerek Amerika'yı protesto etti. Toplanan grup temsili olarak dolar yaktı. Protesto Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Merkez Park
'ta meydana geldi. Türkiye
üzerine yapılan kur saldırı nedeniyle 'Çevirme - Radar' adlı sosyal medya hesabı üzerinden organize olan Adanalı vatandaşlar parkta buluştu. Türk Bayrağı asan topluluk yanlarında getirdikleri sahte dolarları ateşe vererek tutuşturdu.