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vatandaşlar temsili dolar yaktı

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018
Adanalı vatandaşlar temsili dolar yaktı
Amerika'nın kur saldırısına karşı vatandaşlar milli birlik ruhuyla kenetlendi. üzerinden organize olarak bir araya gelen vatandaşlar, " 'ın yanındayız. Artık Amerika'nın mallarını kullanmayacağız" diyerek Amerika'yı protesto etti. Toplanan grup temsili olarak dolar yaktı. Protesto Reşatbey Mahallesi'nde bulunan 'ta meydana geldi. üzerine yapılan kur saldırı nedeniyle 'Çevirme - Radar' adlı sosyal medya hesabı üzerinden organize olan Adanalı vatandaşlar parkta buluştu. Türk Bayrağı asan topluluk yanlarında getirdikleri sahte dolarları ateşe vererek tutuşturdu.
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Adanalı vatandaşlar temsili dolar yaktı
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