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Belen’in incirleri birbiriyle yarıştı

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Belen’in incirleri birbiriyle yarıştı
'ın Belen ilçesinde 3'üncü İncir Festivali düzenlendi. İncirlerin yarıştığı festivale yöresel sanatçılar sahne alarak renk kattı. Belen Atatürk Parkında düzenlenen İncir Festivali'nde 27 incir üreticisinin ürünü birbiriyle yarıştı. İncir festivalinde seçici kurul tadı ve görünümü üzerinden değerlendirmede güçlük çekti. Jüri üreticilerden Mehmet Savaşçı'yı birincilik Yahya Yılmaz ikincilik ve Mehmet Yılmaz üçüncülük ödülüne layık gördü. Belediye Başkanı Adnan Vurucu, Geleneksel İncir Festivalini, üreticilere katkıda bulunmak adına düzenlendiğine dikkat çekti.
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Belen’in incirleri birbiriyle yarıştı
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