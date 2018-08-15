Ekonomik saldırılara en güzel cevabı vereceğiz

ASKON Mersin Şube
Başkanı Hasan Arslan, "Ülkemize yapılan ekonomik saldırılarla oynanan oyunlara milletçe asil ve milli duruşumuz ile en güzel cevabı vereceğiz. Türkiye
güçlü bir ülkedir. İstediklerini yaptıracaklarını ve Türkiye'ye diz çöktüreceğini düşünenler bir kez daha yanılacaktır" dedi. Askon Mersin
Şubesi Yönetim kurulu bir araya geldi. Görüşmede Mersin Askon Şubesi ve Mardinliler derneği iş adamları olarak, istişarelerde bulunuldu. Türkiye'nin gündemi de masaya yatırıldı. ASKON Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan, "Ekonomiksel anlamda içinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerden geçerken, ABD'nin döviz üzerinden oynadığı oyunlar ve Türk ekonomisine yapılan saldırılar üzerine istişare toplantısı gerçekleştirdik. Paniğe gerek yoktur. Ülkemize yapılan ekonomik saldırılarla oynanan oyunlara milletçe asil ve milli duruşumuz ile en güzel cevabı vereceğiz. Türkiye güçlü bir ülkedir. İstediklerini yaptıracaklarını ve Türkiye'ye diz çöktüreceğini düşünenler bir kez daha yanılacaktır. Birçok badireler atlatan ülkemiz bu durumu da atlatacaktır. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bu saldırıların da üstesinden geleceğimizden en ufak bir kaygımız yoktur" dedi.