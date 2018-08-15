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Gençler Hırvatistan’da buluştu

’ın Belen Kaymakamlığı’nı temsilen 4 üniversite öğrencisi “Confluence of Cultures” adlı proje kapsamında kültürümüzü tanıttı

Giriş Tarihi: 15.8.2018
Gençler Hırvatistan’da buluştu
Erasmus + Gençlik Değişimleri kapsamında 'ın Belen Kaymakamlığı'nı temsilen 4 üniversite öğrencisi "Confluence of Cultures" adlı proje kapsamında kültürümüzü tanıttı. 5 - 14 Temmuz 2018 tarihleri arasında , Romanya, Polonya, Hırvatistan, Litvanya ve 'den toplam 30 öğrencinin katıldığı projeye Hırvatistan Impress Derneği ev sahipliği yaptı. Projenin ana konusu kültürler arası kaynaşmayı sağlamak ve kültürel farklılıklara saygı göstermeyi öğrenmekti. Tüm katılımcılar ülkelerinin kültürlerini dil, din, yemek, geleneksel dans ve daha birçok açıdan incelediler ve fikir alışverişinde bulundular. Bunların yanı sıra eğitim metotları eşliğinde yaratıcılık, kültürel kaynaşma gibi konularla ilgili aktivitelerde birlikte çalıştılar. Tüm ülkeler kültürlerini tanıtmak için kültür geceleri organize ettiler. Ülkemizi temsil eden katılımcılarımız da yemeklerle, yöresel oyunlarla, kına gecesi canlandırması ile Türkiye'yi ve Hatay'ı en akılda kalıcı şekilde diğer ülke katılımcılarına tanıttılar.
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Gençler Hırvatistan’da buluştu
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