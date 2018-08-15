Pınar mahallesi ikiye bölündü

Seyhan
Belediye Meclisi, gündemde olmayan Pınar, Gürselpaşa ve Yeşilyurt ile Dağlıoğlu mahallelerini ikiye ve üçe bölen karara imza attı. Mecliste kabul edilen mahallelerin bölünmesine ilişkin karardan ne muhtarların ne de mahalle sakinlerinin haberi oldu. Pınar mahallesi muhtarı Saniye Çelik
, mahallenin 84 ve 60 hektarlık iki kısma ayrıldığını hatırlatarak, "Pınar mahallesinin iki mahalleye ayrılması mümkün değildir. Seyhan Belediyesi
Meclisi, halkımızın görüşünü almadan verdiği bu yanlış karardan bir an önce dönmeli" dedi. PINARALT VE PINARÜST
Pınar mahallesinin Pınaralt ve Pınarüst olarak ayrılmasına ilişkin karara itiraz ettiğini ve bu yönde dilekçe verdiğini dile getiren muhtar Saniye Çelik, "Pınar mahallesinin yanı sıra Gürselpaşa ve Yeşilyurt mahallelerinin de bölünmesi meclise geldi. 600 hektarı kaplayan Gürselpaşa mahallesi 200 hektardan üç mahalleye, Yeşilyurt, iki mahalleye ayrıldı. Dağlıoğlu mahallesi de bölündü ancak itirazları kabul edilerek bu uygulamadan vazgeçildi. Bize mahallemizin bölüneceğine ilişkin hiçbir bildirimde bulunulmadı. İtirazlarımı iletmek istediğim yetkililer de benimle ilgilenmiyor telefonlarıma bakmıyor. Yaptıklarını içimize sindiremiyoruz, bizleri oyalayınca ellerine geçti" diye konuştu. Pınar mahallesi muhtarı Saniye Çelik, itiraz dilekçesinde "Halkımızdan ve muhtardan gizli tutularak verilen yanlış, haksız, hukuksuz karardan bir an önce dönülmeli" dedi. Toplamda 140 hektarlık alana sahip olan Pınar mahallemizin, Pınaraltı 84 hektar, Pınarüstü 56 hektar olarak belirlediğiniz ve karar verdiğiniz bu durum kabul edilemez. 56 hektarlık bölümde okul, cami gibi hiçbir sosyal donatı da yoktur" dedi.