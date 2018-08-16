Büyükşehir Kurban Bayramı’na hazır

Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı
nedeniyle bir dizi önlemler ve tedbirler aldı. Vatandaşların sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için tüm gerekli tedbirleri aldıklarına dikkat çeken Başkan Fatih Mehmet Erkoç
, büyükşehir belediyesi olarak bayram süresince de görevde olacaklarını duyurdu. Başkan Erkoç, "Bayram boyunca Büyükşehir Belediyemize ait otobüslerimiz halkımızı ücretsiz taşıyacak. Zabıta ekiplerimiz ilimiz genelinde halkımızın mağdur olmaması için denetimlerini sıklaştıracak. Zabıtamız dilencilerden- seyyar satıcılara, trafikten, açıkta gıda satışlarından kaldırım işgaline kadar birçok alanda denetim çalışmalarına devam edecek. KASKİ nöbet tutacak" dedi.