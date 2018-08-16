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’dan 7 ayda 10 bin

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018
İŞKUR’dan 7 ayda 10 bin istihdam
Hatay Çalışma ve İş kurumu (İş-Kur) İl Müdürü , 2018 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kayıtlı işsiz sayısı, danışmanlık faaliyetleri, maaşları, iş başı eğitim programları ve meslek edindirme kursları hakkında konuşan Hatay İl Müdürü Ziya Yüksel; "Hatay İşkur olarak 2018 yılında Ocak- Temmuz ayları arasında 10 bin 226 kişiye sağladık" dedi.

RAKAMLARI PAYLAŞTI
2018 Ocak – Temmuz ayı işsizlik rakamlarını da paylaşan Yüksel, "İşkur'a kayıtlı erkek 29 bin 275, kadın 29.346 olmak üzere toplamda 58 bin 621 işsizimiz var. Yine aynı faaliyetler içinde verilen danışmanlık hizmetlerimizde bireysel görüşmelerimiz 46 bin 184, iş yeri ziyaretleri 5 bin 775, Eğitim kurumları ziyareti 355 olarak gerçekleşti. İş yeri ziyaretleri sırasında alınan iş sayısı 7 bin 974 olarak talep açıldı" diye konuştu.
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İŞKUR’dan 7 ayda 10 bin istihdam
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