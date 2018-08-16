İŞKUR’dan 7 ayda 10 bin istihdam

Hatay
Çalışma ve İş kurumu (İş-Kur) İl Müdürü Ziya Yüksel
, 2018 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kayıtlı işsiz sayısı, danışmanlık faaliyetleri, işsizlik
maaşları, iş başı eğitim programları ve meslek edindirme kursları hakkında konuşan Hatay İşkur
İl Müdürü Ziya Yüksel; "Hatay İşkur olarak 2018 yılında Ocak- Temmuz ayları arasında 10 bin 226 kişiye istihdam
sağladık" dedi. RAKAMLARI PAYLAŞTI
2018 Ocak – Temmuz ayı işsizlik rakamlarını da paylaşan Yüksel, "İşkur'a kayıtlı erkek 29 bin 275, kadın 29.346 olmak üzere toplamda 58 bin 621 işsizimiz var. Yine aynı faaliyetler içinde verilen danışmanlık hizmetlerimizde bireysel görüşmelerimiz 46 bin 184, iş yeri ziyaretleri 5 bin 775, Eğitim kurumları ziyareti 355 olarak gerçekleşti. İş yeri ziyaretleri sırasında alınan iş sayısı 7 bin 974 olarak talep açıldı" diye konuştu.