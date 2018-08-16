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Lisans, yüksek lisans ve doktora başvuruları sürüyor

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Lisans, yüksek lisans ve doktora başvuruları sürüyor
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2018-2019 Öğretim Yılı için Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları sürüyor. Yüksek Öğrenim Kurulu () ve Yüksek Öğretim Planlama, Akreditasyon ve Denetleme Kurulu (YÖDAK) onaylı programlara, 2018- 2019 Öğretim Yılı için 40 Lisans, 15 Yüksek Lisans ve 5 Doktora öğrencisi kabul edileceği duyuruldu. Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı yetenek sınavlarının, 18-19 Eylül 2018 tarihlerinde, Kampüsü Eğitim Sarayı Giriş Katı, Müzik Öğretmenliği Koro-Orkestra Sınıfı'nda saat 10.00'da yapılacağı bildirildi. Lisans öğrencileri bölüme kabul için; Tartım tekrarı, tek ses, aralık, akor, Tonal-makamsal ezgi tekrarı, öğrencinin hazırladığı şarkı, İstiklal Marşı, öğrencinin çalgı performansı, yazılı sınav ve sözlü mülakata tabi tutulacaklar.
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