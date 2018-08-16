Silifke kalesi turizme kazandırılıyor

Roma
döneminden itibaren 20. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve Kıbrıs
'ın fethinden sonra Osmanlı Devleti
için önemli kalelerden birisi haline gelen Mersin
'in Silifke ilçesindeki tarihi kale, yürütülen çalışmalarla kültür turizm
ine katkı sağlayacak hale getiriliyor. Mersin'in deniz turizminde önemli merkezlerinden biri olan Silifke'ye hakim bir tepede yer alan kalede 2011 yılından bu yana yürütülen kazı çalışmaları kapsamında Roma, Bizans, Karamanoğulları ve Osmanlı dönemi izleri ortaya çıkarılıyor. ALİ BORAN BAŞKANLIĞINDA
Tarihi öneme sahip kaledeki kazı çalışmaları Selçuk Üniversitesi
(SÜ) Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Boran
başkanlığındaki 15 kişilik ekiple yürütülüyor. Daha önceki çalışmalarda kale içi yerleşim dokusu ortaya çıkartılırken bu yıl ise hendek ve surlar arasındaki "hisarpeçe" denilen bölümlerde kazı yapılıyor. Kale içerisindeki kazı çalışmalarında çıkarılan eserler ise yapılan temizlik işlemlerinin ardından kayıt altına alınıp sergilenmesi amacıyla Müze Müdürlüğüne teslim ediliyor. AYNI ANDA BAŞLADI
Arkeolojik kazılara ek olarak Silifke Kalesi'nde yürütülen restorasyon çalışmasıyla da kalenin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Boran, kaledeki kazı ve restorasyon çalışmalarının bu yılki bölümünün aynı anda başladığını söyledi. Boran, kazı çalışmalarında, Anadolu'da Osmanlı dönemi kale içi yerleşim dokusunun kapsam, içerik ve mimari olarak en güzel örneklerinin ortaya çıkarıldığını hatırlatarak, "Aynı şekilde bu dönemlerde merkezde bir cami, onun etrafındaki ticari yapılar ve konutlar dediğimiz bu yapılar da kazılar sonucunda ortaya çıkartıldı" dedi. ÖNCELİKLİ SURLAR
Silifke Kalesi'nin Roma'dan 20. yüzyıla kadar gelen sürede bölgenin önemli yerleşim yeri olduğunu vurgulayan Boran, bu yıl "hisarpeçe" bölümünde yürütülen çalışmaların da verimli geçmesini beklediklerini dile getirdi. Boran, kazılara ek olarak kalede Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mersin Valiliği iş birliğinde restorasyon çalışmaları da gerçekleştirildiğini anlatarak, öncelikli olarak surların restoresinin yapıldığını bildirdi.