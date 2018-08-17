Başkan Yaman hizmet denetiminde

BUGÜN NELER OLDU

Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, Subaşı ve Koçören Mahallelerinde yapımına başlanılan kutu menfez çalışmalarını yerinde inceledi. Can güvenliğini koruma ve taşkınlara önlem oluşturma amacı ile yapımına start verilen kutu menfez çalışmalarının takibini yapan Başkan Yaman, teknik ekibi ile birlikte gerçekleştirdiği inceleme ziyaretinde devam eden çalışmalarla ilgili yetkili biriminden bilgi aldı.Yapılan çalışmaların takibini ve mahalle sakinlerinin çalışmalar hakkındaki görüşlerini önemsediklerini belirten Defne Belediye Başkanı Dr. İbrahim Yaman; yaptığı incelemelerin ardından vatandaşlar ile yapılan ve yapılması planlanan hizmetler hakkında bir süre sohbet etti. Defne Belediyesi kurulduğundan bu yana alt ve üst yapı hizmetleri ile hatırı sayılır bir yol alındığını dile getiren Başkan Yaman; Defne halkının sabrı ve desteği ile güzel işler başarmak adına çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.