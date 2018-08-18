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Vali Demirtaş, halk kütüphanesini ziyaret etti

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Vali Demirtaş, halk kütüphanesini ziyaret etti
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'da 1976 yılından bu yana hizmet veren ve 13 Ağustos 2018 tarihinden itibaren 7 gün 24 saat esasıyla, gece gündüz hizmet vermeye başlayan 'ni ziyaret etti. İl Kültür ve Müdürü Sabri Tari'den, kütüphanede verilen hizmetler ve yeni uygulamanın vatandaşlarca nasıl karşılandığı hakkında bilgiler alan Demirtaş, uygulamanın öğrenci ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Kütüphanelerin, milyonlarca bilgiyi bünyelerinde barındırdığına dikkat çeken Vali Mahmut Demirtaş, bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi paylaşmanın öneminin her geçen gün daha da arttığına dikkat çektiği ziyareti sırasında, tüm vatandaşları ve öğrencileri kütüphanelerden faydalanmaya çağırdı. Vali Mahmut Demirtaş, ziyaret ve incelemelerde bulunduğu Hacı Ömer Sabancı İl Halk Kütüphanesi' nde vatandaşlarla ve öğrencilerle sohbet etti.
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Vali Demirtaş, halk kütüphanesini ziyaret etti
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