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BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018
Akdeniz, transfere devam ediyor
AKDENIZ Belediye Spor Futbol Kulübü, lere devam ediyor. Kulüp, 6 futbolcunun transferinden sonra, bu kez de 14 yaşındaki yıldız futbolcusu Serhat Işık'ı yine Kayserispor'a transfer etti. li yıldız futbolculardan Mahir Can Ayberk Sivasspor'a, Selahattin Karabardak ise Gençlerbirliği'ne transfer oldu. BELEDIYE Başkanı Muhittin Pamuk, gerçekleşen transferler nedeniyle yıldız futbolcuları, teknik adamları ve kulüp yönetimini tebrik etti. Başkan Pamuk, "Akdeniz Belediyesi olarak, çocuklarımıza başta eğitim alanı olmak üzere gelecekteki yaşamlarında yeni ufuklar açmaya çalışıyor, onlara futbolda da kariyer yapma, büyük ve güçlü kulüplerde oynama şansı sunuyoruz" dedi.
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Akdeniz, transfere devam ediyor
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