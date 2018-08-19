Akdeniz, transfere devam ediyor

AKDENIZ
Belediye Spor Futbol Kulübü, transfer
lere devam ediyor. Kulüp, 6 futbolcunun transferinden sonra, bu kez de 14 yaşındaki yıldız futbolcusu Serhat Işık'ı yine Kayserispor'a transfer etti. Akdeniz
li yıldız futbolculardan Mahir Can Ayberk Sivasspor
'a, Selahattin Karabardak
ise Gençlerbirliği
'ne transfer oldu. BELEDIYE
Başkanı Muhittin Pamuk
, gerçekleşen transferler nedeniyle yıldız futbolcuları, teknik adamları ve kulüp yönetimini tebrik etti. Başkan Pamuk, "Akdeniz Belediyesi olarak, çocuklarımıza başta eğitim alanı olmak üzere gelecekteki yaşamlarında yeni ufuklar açmaya çalışıyor, onlara futbolda da kariyer yapma, büyük ve güçlü kulüplerde oynama şansı sunuyoruz"
dedi.