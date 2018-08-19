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Başkan Eyüboğlu’ndan Ticaret ’na ziyaret

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018
Başkan Eyüboğlu’ndan Ticaret Borsası’na ziyaret
TFF 2'nci Lig takımlarından 'nda Kulüp Başkanı Eyüphan Eyüboğlu, Tarsus Ticaret 'nı ziyaret etti. Tarsusluların takıma destek olması gerektiğini belirten Eyüboğlu, "1923 yılında kurulmuş kulübümüz, bu sezon 2'nci Lig kırmızı grupta mücadele edecektir. Kulübümüzün daha üst liglerde olması için çaba sarf edeceğiz. Bu mücadelemizde Tarsus İdmanyurdu'na tüm Tarsusluların sahip çıkması, destek olması gerekiyor" dedi. Borsa Başkanı Murat Murat Kaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tarsus İdmanyurdu'na başarı diledi.
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Başkan Eyüboğlu’ndan Ticaret Borsası’na ziyaret
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