Bayram utanmazları işbaşında

Gaziantep
'te, bayram alışverişinde vatandaşlara bozuk ve kalitesiz ürün satılmaması için denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçmiş, 6 ton şeker, 900 kilo tavuk eti
, 600 kilo pasta ve lokum, 3 bin adet bisküvi ile 250 litre içeceğe el koyarak imha etti. Denetimlerde 415 işyerini didik didik arayan zabıta ekipleri bozuk ve sağlıksız ürün satan işyerleri hakkında yasal işlem başlattı. Şahinbey Belediyesi
Zabıta Ekipleri Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmeleri için 415 iş yerini denetledi. İlçede faaliyette bulunan kasap, market, fırın, şekerci ve dürümcülere yönelik gıda hijyeni ve diğer konularda yapılan denetimler sırasında kullanım tarihi geçmiş 900 kilo beyaz et, 300 kg jöleli kuru pasta, 300 kilo lokum, 3 bin sütlü bisküvi, 250 litre içecek ve 6 tonluk macunsu şekere el konularak imha edildi. Ayrıca mevzuat şartlarına göre çalıştırılmayan işletmeler kapatıldı ve idari para cezası uygulandı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi ekiplerinin vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi adına görev başına olduklarını belirterek, "Kurban Bayramı öncesinde zabıta ekiplerimiz tarafından ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Sırf para kazanmak uğruna, vatandaşlarımızın sağlığı ile oynayan yerlere aman vermiyoruz, vermeyeceğiz de. Zabıta ekiplerimiz bayram süresi boyunca denetimlerini devam ettirecek. Vatandaşlarımız aldıkları ürünlerin mutlaka kullanım tarihlerine baksınlar" dedi