MERSİN
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, "Bayramlarımız insanlar arasında yardımlaşmayı, dayanışmayı ve hoşgörüyü arttıran, birlik ve beraberliğin tüm güzelliklerini yaşadığımız zamanlardır. Birlik ve beraberlik olmadan güçlü bir toplum olamayız. Geleneksel olarak tüm ailenin bir arada bulunduğu bayramlarımız insanların daha çok yakınlaşmasına, toplumun temeli ve harcı olan karşılıklı sevgi ve saygının artarak yaşanmasına vesile olan zamanlardır" diye konuştu. Kızıltan, "Mersin
iş dünyası olarak, bireylerin aynı düşünce ve değerlerde buluşmalarına vesile olan, gönülleri yakınlaştırarak, kişisel çekişmelerin, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulmasına, kardeşlik ve iyilik duygularının yaşanmasına olanak sağlayan Kurban Bayramı'nın, sosyal yardımlaşma ve dayanışmamızın zirveye çıktığı günler olmasını temenni ediyorum. Bu kutsal günlerin sadece milletimize değil, barışa ve huzura her zamankinden daha çok ihtiyacı olan tüm dünya uluslarına huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Çevremizde dili, dini, ırkı ne olursa olsun ihtiyacı olan insanlara kucağımız ve gönlümüzü her zamankinden daha çok açalım. Bilelim ki veren el alan elden üstündür. Bu vesile ile Mersin iş dünyasının, tüm Mersinlilerin ve milletimizin Bayramını kutluyor, Mersin Ticaret
ve Sanayi Odası olarak vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram diliyoruz" dedi.