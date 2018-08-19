Dünyanın gözü Mersin sahillerinde

ünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahillerinde bu yılda yuva yapan Caretta Carettaların bıraktığı yumurtalardan yavrular çıkmaya başladı. Mayıs ayı sonunda anaç kaplumbağalar tarafından bırakılan yumurtalardan çıkan ilk yavru Caretta Carettalar, denizle buluştu. Yuvalarından çıkan yavrular hızla denize girmeye çalışırken, muhteşem görüntüler oluşturdu. Bu yıl Mersin sahillernide 40 bin yavrunun denizle buluşması bekleniyor.

DENİZ İLE BULUŞMASI HEDEFLENİYOR

Deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanlarından olan Mersin sahillerinde, bu yılda deniz kaplumbağaları yuvalarını yaptı. Mersin'de 5 üreme merkezi bulunan deniz kaplumbağaları, özellikle Alata, Davultepe ve Kazanlı sahilinde yuva yapıyor. Şimdiye kadar Alata ve Davultepe'de yuva sayısı 400'ün üzerine çıkarken, bu yuvaların her birinden ortalama yüzde 70 yavrunun denizle buluşması hedefleniyor. Deniz kaplumbağalarının üremesiyle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda

bulunan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, deniz kaplumbağalarının mayıs ortalarından itibaren yuvalamaya başladığını söyledi. Kaplumbağaların nisan sonunda denizin kıyı

şeridine yaklaştığını belirten Ergene, "Burada çiftleşiyorlar ve mayısın 2. haftasından itibaren de yumurtlamaya başlıyorlar. Şu anda Davultepe'de 199 yuva var" dedi.

ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ

Mersin'in bu kumsallara sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Ergene, "Mersin geneline baktığımızda bu yıl ortalama 40 bin yavrunun denizle buluşmasını bekliyoruz. Tabi 10 bin, 40 bin yavrudan bahsettik ama bu yavruların tamamı erginliğe ulaşmıyor. Bin yavrudan sadece bir tanesi erginliğe ulaşıyor. Buda çok düşük bir rakam. Bundan dolayı zaten koruma altına alıyoruz. İnsan etkisi nedeniyle bu canlıların nesilleri tehlike altına girmiş durumda. İnsanların çok dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.