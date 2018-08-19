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Hatay’da kursiyerler yeteneklerini sergiledi

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018
Hatay’da kursiyerler yeteneklerini sergiledi
HATAY ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Hatay Mesleki Eğitim Kurslarında resim kursuna gelen öğrenciler, yeteneklerini açılan sergide sergiledi. Öğrencilerin tatil döneminde yeteneklerini keşfetmeleri ve keyifli zaman geçirebilmeleri adına açılan kurs dönemi tamamlandı. Resim sergisine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Maden, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı , öğrenciler ve aileleri katılım gösterdi. HATMEK Resim kursu eğitmenlerinden Ercan Delioğlan ve Şükrüye Burcu Okur, yaptıkları açıklama da, "Yoğun talep üzerine açmış olduğumu 6-14 yaş aralığındaki öğrencilerin yer aldığı resim kursumuz 2 hafta sürdü. Kurs sürecinde öğrencilerle beraber çok yönlü çalışmalar yaptık. Çocuklar renkleri öğrendi. Ana renkler, ara renkler, zıt renkler, kontrast renkler, resim ve fotoğraf nedir gibi konular hakkında bilgiler paylaştık. Çizimlerin yanı sıra boyama teknikleri çalışmaları da yaptık. Yapmış olduğumuz bu çalışmaların ardından öğrencilerin bilgilerini pekiştirmesi adına her bir konudan farklı işler çıkardık. Öğrencilerin kendi yeteneklerini görmesi adına da burada sergiliyoruz" ifadelerinde bulundu.
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Hatay’da kursiyerler yeteneklerini sergiledi
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