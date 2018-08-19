Taraftarın huzurunda

Adana Demirspor bugün 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Denizlispor maçıyla taraftarının karşısına çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. Saat 19.15'de başlayacak olan Atilla Karaoğlan yönetecek. Zorlu maçın hazırlıklarını teknik direktör Hakan Kutlu gözetiminde tamamlayan mavi-lacivertli ekip sahadan üç puanla ayrılarak camiaya bayram hediyesi vermek istiyor. ANDERSON'A ÖZEL İLGİ

SON yapılan çalışmada oyuncuları ile yakından ilgilenen Kutlu, 'hazır olun' emri verdi. Kutlu, Anderson Olivera ile yakından ilgilenirken yıldız ismi kadroya alacağı gelen bilgiler arasında yer aldı. Denizlispor'un güçlü bir takım olduğunun söyleyen tecrübeli teknik adam, "İlk hafta mağlup oldular. Bu yüzden baskılı bir oyun ortaya koyacaklar" dedi.



KUTLU: ÇOKHEYECANLIYIZ

Çok iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduklarını söyleyen Kutlu, "Uyum sorununu çözüme kavuşturduk. Bazı eksiklerimiz tabi ki var. Bunları birkaç hafta içerisinde çözeceğiz. Taraftarımızın karşısına yeni kadromuzla çıkacağız. Bunun için çok heyecanlıyız. Bu heyecanı sevince dönüştürmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.