Tarsus’ta un zammına tepki

DÖVİZDE
yaşanan dalgalanmaların yaşanması yine kriz fırsatçılarının ortaya çıkmasına neden oldu. Tarsus'ta fırıncıların 10 öncesine kadar 69 TL
'den aldığı bir çuval un, bir anda 110 TL'ye yükseltildi. Tarsus Fırıncılar Odası Başkanı Yusuf Ziya Ateş
, un tedarikçilerine tepki gösterdi ve "Bu fiyat artışına dayanmamıza imkan yok. Yetkililer gerekli önlemleri almaz ise ekmeğe zam
kaçınılmaz olacak" dedi. Başkan Yusuf Ziya Ateş, "Bilindiği gibi son günlerde ülkemiz zor günlerden geçmektedir. Fırıncı esnafı olarak bugüne kadar kesinlikle zam yapma düşüncemiz olmadı. Yalnız bazı un tedarikçileri yüzde 60'ın üstünde zam yaptı ve 10 gün önce 69 TL'ye aldığımız unu şu an 110 TL'ye satmaya başladı" dedi.