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Tarsus’ta un mına tepki

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018
Tarsus’ta un zammına tepki
DÖVİZDE yaşanan dalgalanmaların yaşanması yine kriz fırsatçılarının ortaya çıkmasına neden oldu. Tarsus'ta fırıncıların 10 öncesine kadar 69 'den aldığı bir çuval un, bir anda 110 TL'ye yükseltildi. Tarsus Fırıncılar Odası Başkanı , un tedarikçilerine tepki gösterdi ve "Bu fiyat artışına dayanmamıza imkan yok. Yetkililer gerekli önlemleri almaz ise ekmeğe kaçınılmaz olacak" dedi. Başkan Yusuf Ziya Ateş, "Bilindiği gibi son günlerde ülkemiz zor günlerden geçmektedir. Fırıncı esnafı olarak bugüne kadar kesinlikle zam yapma düşüncemiz olmadı. Yalnız bazı un tedarikçileri yüzde 60'ın üstünde zam yaptı ve 10 gün önce 69 TL'ye aldığımız unu şu an 110 TL'ye satmaya başladı" dedi.
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Tarsus’ta un zammına tepki
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