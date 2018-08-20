Çifte mutluluk

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, 2017-2018 sezonunu Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon tamamlaması nedeniyle hak kazandığı kupayı, Kardemir Karabükspor maçı öncesi törenle aldı. Taraftarını karşısına yeni liginde ilk kez çıkan bordobeyazlı ekip Kardemir Karabükspor'u 3-1 yenerek çifti mutluluk yaşadı.

ERKEN BAYRAM YAŞATTIK

Teknik direktör İlhan Palut, elde ettikleri galibiyetin sevincini yaşadıklarını söyledi. Palut, yıllar sonra Spor Toto 1. Lig'de yer aldıklarını ve evlerindeki ilk maça da galibiyet parolasıyla çıktıklarını dile getirdi. Müsabakaya çok iyi başladıklarını anlatan Palut, "Stres yaşadık. İkinci yarının başında maçın kontrolünü tamamen elimize almamızı sağladı. Taraftara erken bayram yaşattık" dedi.

TAKVİYE YAPILACAK

Üç puan almanın kendileri adına sevindirici olduğunu kaydeden Palut, kadrolarına yeni takviyeler yapıp, ligde başarılı sonuçlar almak istediklerini sözlerine ekledi. Bu arada karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Vali Yardımcısı Orhan Mardinli ve Hatayspor Kulüp Başkanı Mehmet Maden de izledi.