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Çifte mutluluk

Hatayspor, Karabük maçı öncesi geçtiğimiz sezonun şampiyonluk kupasını kaldırdı. Taraftarının huzuruna ilk kez çıkan bordobeyazlılar rakibini 3 golle devirerek üç puanı aldı

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018
Çifte mutluluk

1. Lig ekiplerinden Hatayspor, 2017-2018 sezonunu Spor Toto 2. Lig 'ta şampiyon tamamlaması nedeniyle hak kazandığı kupayı, maçı öncesi törenle aldı. Taraftarını karşısına yeni liginde ilk kez çıkan bordobeyazlı ekip Kardemir Karabükspor'u 3-1 yenerek çifti mutluluk yaşadı.

ERKEN BAYRAM YAŞATTIK
Teknik direktör İlhan Palut, elde ettikleri galibiyetin sevincini yaşadıklarını söyledi. Palut, yıllar sonra Spor Toto 1. Lig'de yer aldıklarını ve evlerindeki ilk maça da galibiyet parolasıyla çıktıklarını dile getirdi. Müsabakaya çok iyi başladıklarını anlatan Palut, "Stres yaşadık. İkinci yarının başında maçın kontrolünü tamamen elimize almamızı sağladı. Taraftara erken bayram yaşattık" dedi.

TAKVİYE YAPILACAK
Üç puan almanın kendileri adına sevindirici olduğunu kaydeden Palut, kadrolarına yeni takviyeler yapıp, ligde başarılı sonuçlar almak istediklerini sözlerine ekledi. Bu arada karşılaşmayı (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Vali Yardımcısı Orhan Mardinli ve Hatayspor Kulüp Başkanı Mehmet Maden de izledi.

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Çifte mutluluk
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