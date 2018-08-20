İmece köyde bayram heyecanı

HER şeyin imece usulü yapıldığı, okulların elbirliği ile yenilendiği, yardımlaşmanın ana kural olduğu Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Yeşilköy, bu kez anlamlı bir başka etkinliğe ev sahipliği yaptı. Köyde bulunan yardım marketinden aralarında şehit ve gazi çocuklarının da olduğu yaklaşık iki bin 500 çocuğa kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldı. Hayırsever Mehmet Güven'in desteği ile yapılan yardımın ardından köyde misafir olan çocuklar evlerine neşe içinde döndü.

YARDIM MARKETİ İLE GİYİM EVİ

Mahallede kurulan 'yardım marketi' ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Her geçen gün hedefini daha yükseklerde tutan köy sakinleri Kurban Bayramı öncesi çok anlamlı ve büyük bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çevre köylerde ve Adana'nın varoş mahallelerinde tespit edilen dar gelirli ailelerin çocukları ile Adana Şehit Aileleri Derneği'nin tespit ettiği gazi ve şehit yakınlarının çocuklarına giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı. 2 bin 500 çocuğun tepeden tırnağa giydirildiği, kırtasiye yardımının yapıldığı etkinliğe katılan minik yürekler verilen yemeğin ardından evlerine mutlu döndü.

ÇOCUKLAR MUTLU OLSUN

Köylülere öncülük eden Mehmet Güven, "Çocuklar okutuyoruz. Vatanını milletini seven, Atatürkçü çocuklar yetiştikçe mutlu oluyoruz. Buradaki etkinlik bize inanılmaz bir haz veriyor. Bir çocuğun gülümsemesini hiçbir maddi değerle kıyaslayamazsınız. Biz ömrümüz ve imkanımız elverdiği sürece bu yardımları hiçbir beklenti olmaksızın yapmaya devam edeceğiz. Bizlere bu yardım etkinliklerinde destek olan bürokratlarımıza da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.