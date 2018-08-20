Polis takip ederken cep telefonu çaldı

ADANA'DA 38 yaşındaki Ömer Kabasakal, yağma ve üç ayrı hırsızlık suçundan tam 20 yıl 8 ay hapse mahkum edilip, cezasının infazı için de Osmaniye Açık Cezaevi'ne gönderildi. Kabasakal, cezaevinden firar etti. Polis, onu her yerde ararken firari hükümlü de rahat durmadı. Şahsın izine ulaşan ekipler, onu takibe aldığı esnada Kabasakal da girdiği bir marketten cep telefonu çaldı ve tam kaçmak isterken ekiplere yakalandı. Gözaltına alınan Ömer Kabasakal, yeniden cezaevine gönderildi. İddiaya göre; Adana'da farklı tarih ve zamanlarda yağma ve 3 ayrı hırsızlık olayına karışan Ömer Kabasakal, yargılandığı davalarda da toplam 20 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Kabasakal, cezasının infazı nedeniyle nakledildiği Osmaniye Açık Cezaevi'nden 6 Ağustos'ta firar etti. Kabasakal'ın Adana'ya gelebileceği ihtimali üzerine Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri de harekete geçti. Firari hükümlünün saklanabileceği tüm adreslere ardı ardına şok baskınlar düzenleyen polis, Kabasakal'ın Ziyapaşa Caddesi'nde olduğu tespit etti. Ekipler firari hükümlüyü takip etmeye başladı. Polisin peşinde olduğunun farkına bile varmayan Kabasakal, bir markete girip cep telefonu çaldı ve tam kaçmak isterken yakalandı. Ömer Kabasakal, tekrar cezaevine gönderildi.

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