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Polisten ‘para’ dersi

’de polis ekipleri, hayvan pazarlarını gezerek satıcıları nedeniyle mağdur olmamaları için bilgilendirdi

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Polisten ‘para’ dersi

'de, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarını gezen polis ekipleri, satıcıları yı nasıl ayırt edecekleri konusunda bilgilendirdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Selma Petek koordinesindeki 15 kişilik ekip, bayram öncesinde vatandaşların uğrak yeri olan merkez Yenişehir ilçesi Deniz Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında bilgilendirme çalışması yaptı.

BROŞÜRLER VERİLDİ
Ekipler, sahte paranın nasıl anlaşılacağını uygulamalı olarak gösterirken, banknotlardaki tasarımın, holografik şekillerin ve kabartmaların dikkatlice incelenmesi gerektiğini vurguladı. Renkli görüntülere sahne olan bilgilendirme çalışması sırasında satıcılar, polisleri ilgiyle izledi. Çalışmanın sonucunda hayvan satıcılarına sahte parayı anlama yöntemlerine ilişkin broşürler de verildi. Satıcılardan 63 yaşındaki , sahte para nedeniyle birçok kere mağdur olduğunu belirterek "Daha önce sahte parayla çok karşılaştım. Gün yüzü görmedik. Vallahi bir sürü hayvanımı verdim. Sahte paralar yüzünden 80 koyunum gitti. Bir kere de sahte dolarla kandırıldım. İnşallah artık gitmez" diye konuştu.

300 LİRA SAHTE ÇIKTI
Satıcılardan Hüseyin Gergin de dikkatsizliği nedeniyle sahte parayı ayırt edemediği satışlar yaşadığını ifade ederek, "Bazen müşteri yanlış anladığı için dikkat etmiyordum. Alacağı varsa da almıyordu. Bazı satış sonrası bankaya gittiğimizde satışın 200, 300 lirasının sahte olduğunu anlamıştık. Geçen senede bankaya para yatırırken 300 liranın yine sahte olduğunu öğrendik" dedi.

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Polisten ‘para’ dersi
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