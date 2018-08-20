Sorkun Barajı’ndan 60 bin dekar alan sulanacak

MERSİN'İN Erdemli İlçe Kaymakamı Avni Kula, 2014 yılında temelleri atılan ve 2020 yılının Aralık ayında bitirilmesi planlanan Sorgun Barajı'nın çalışmalarını yerinde inceledi. Baraj yapımını üstelenen firma yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Kula, "Baraj bittikten sonra sulama projesi de hizmete alınacak. 12 bin kişiye istihdam sağlayan projede sulama alanında dekar başına 750 lira gelir artışı olacağı gibi ülke ekonomisine de 45 milyon liralık katkı sağlanacak" dedi.

38 MİLYON KİLOVAT ELEKTRİK

Üç milyon metreküp gövde dolgusu yapılarak inşa edilen Sorgun Barajı tamamlandığında 53 milyon metreküp su tutacağını söyleyen Kula, "Barajda depolanacak suyla Çiriş, Gücüş, Çiftepınar, Dağlı, Tömük, Çamlı, Fakılı, Karahıdırlı, Pınarbaşı, İlemin Kösbucağı, Arslanlı, Hüsametli, Kocahasanlı, Kayacı ve Köypınarı mahallelerine bulunan 60 bin dekar verimli alan suyla buluşacak. Baraj ayrıca kurulacak olan santral ile yıllık yaklaşık 38 milyon kilowatt saat enerji üretimi yapacak" diye konuştu.