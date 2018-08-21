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Akıllı ve otonom sistemler hayata geçiriliyor

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Akıllı ve otonom sistemler hayata geçiriliyor
YAKIN Doğu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Uygulamalı Araştırma Merkezi mühendislerinden Murat Arslan, ve Idoko John Bush, simülasyon ortamında otonom araba yazılımı geliştirdi. Üniversitenin bir bölümünü modelleyen mühendisler simülasyon ortamında geliştirdikleri yazılım ile gerçeğe yakın modellenen bir arabayı insansız olarak kampus içerisinde trafik kurallarına uyarak dolaştırmayı başardılar. Açıklamada, aracın üzerine 2 kamera, 1 lidar sensor, 12 adet ultrasonic sensor yerleştiren mühendislerin aynı zamanda paralel park yazılımı da geliştirdikleri kaydedildi. Yapılan çalışmalarda kameralardan görüntü alan mühendisler, resim işleme teknikleri kullanarak trafikteki yayalar, diğer araçlar, trafik ışık ve levhalarına uygun şekilde aracın hızını ve direksiyon açısını hesapladılar. Yazılımlarına ekledikleri yapay zekayla daha önceden kaydedilen sürüş tekniğine benzer şekilde aracı süren mühendisler bir kaç farklı yol daha bulma algoritması üzerinde çalışıyor. Geliştirilen otonom yazılım ilerleyen zamanlarda gerçek yol ortamı koşullarında denenecek.
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Akıllı ve otonom sistemler hayata geçiriliyor
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