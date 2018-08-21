Bayramda ucuz baklavaya dikkat

aziantep'te baklava ustaları, bayramda vatandaşları "ucuz ve kalitesiz" baklava tüketmemesi konusunda uyardı. Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan "Antep baklavası"nın üretildiği tesislerde siparişleri yetiştirmek isteyen ustalar, Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai harcıyor.

YOĞUN TALEP OLDU

Gastronomi alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'teki vatandaşlara kaliteli ve lezzetli baklava sunmak isteyen baklava ustaları, binbir emekle çeşit çeşit baklava üretiyor. Daha önceki bayramlarda olduğu gibi bölgenin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına baklava gönderen işletmeler, bu bayram yoğun talep görüyor.

YÜZDE 25'İ İŞÇİLİK MALİYETİDİR

Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, vatandaşları ucuz ve kalitesiz baklava konusunda uyardı. Baklavada kullanılan "antep fıstığı", "sade tereyağı" ve işçiliğin önemine değinen Aktaş, "Bir kilo baklavanın ortalama 75, 85 lira arasında satıldığını düşünürsek bunun yüzde 25'i işçilik maliyetidir. Çünkü biz bunları el emeği göz nuruyla yapıyoruz" dedi.



50 LİRANIN ALTINDA KESİNLİKLE KURTARMAZ

Aktaş, "Bunda kullanılan sade yağın eritilmiş, süzülmüş ve ayranı alınmış sırf sade yağ olması lazım bunun da kilogramı 75 lira civarındadır. En önemlisi, kullanılan Antep fıstığının kilogramı 110, 120 lira arasındadır. Bunları hesaplayınca doğal olarak baklavanın kaça mal olacağı belli oluyor. Kilogramı 50 liranın altında kesinlikle kurtarmaz" dedi. Kentte, normal baklavanın kilogramı 75 liradan, havuç dilimi baklava 80 liradan, özel kare baklava 85 liradan, yeşil sarma ve bülbül yuvası baklava ise ortalama 110 liradan satılıyor.