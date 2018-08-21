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Kaya ve Sanal çifti hayatlarını birleştirdi

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Kaya ve Sanal çifti hayatlarını birleştirdi
MERSİN Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Daire Başkanı Tuba Kaya ile Belediye Meclis üyesi Sanal evlendi. Çiftin Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki nikahını kıyan Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Gençlerin her ikisini ve ailelerini çok yakından tanıyor ve seviyoruz. İkisi de birbirine çok güzel yakışmış. Allah mutluluklarını daim etsin" dedi. Gecede çiftin nikah şahitliğini 'li milletvekilleri Olcay Kılavuz, Baki Şimşek, Başkanı Şevket Can ile 23 ve 24'üncü dönem CHP Milletvekili İsa Gök yaptı.
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Kaya ve Sanal çifti hayatlarını birleştirdi
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