Kaya ve Sanal çifti hayatlarını birleştirdi

MERSİN
Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Sosyal Hizmetler
Daire Başkanı Tuba Kaya ile Belediye Meclis üyesi Mehmet Özgür
Sanal evlendi. Çiftin Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki nikahını kıyan Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Gençlerin her ikisini ve ailelerini çok yakından tanıyor ve seviyoruz. İkisi de birbirine çok güzel yakışmış. Allah mutluluklarını daim etsin" dedi. Gecede çiftin nikah şahitliğini MHP
'li milletvekilleri Olcay Kılavuz, Baki Şimşek, Tarsus Belediye
Başkanı Şevket Can ile 23 ve 24'üncü dönem CHP Milletvekili İsa Gök yaptı.