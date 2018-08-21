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Sorun etmiyor

ü , Denizlispor karşısında galip gelememelerinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018
Sorun etmiyor

Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında, sahasında Denizlispor'a 1-0 yenilen 'un ü , "Yediğimiz şanssız golle mağlup olduk ama oyunun geneline bakıldığında galibiyete yakın olan bizdik" dedi. Kutlu, karşılaşmada kendilerine tam destek veren taraftarlara teşekkür etti.

BİR ÜST LİGE ÇIKACAĞIZ
Geç kurulan takım olduklarını belirten Kutlu, "Oyuncularımız çok fazla birlikte oynamadı. Bununla ilgili dalgalanmaları bekliyorduk. Takım ruhumuzu sahaya yansıttığımızda, sezon sonunda bir üst lige çıkacağımıza inanıyorum. Çalışacağız ve bir üst lige çıkartacağız. Önümüzde maçlar var, takımımız da iyi. En az hasarla ilk 4 haftayı geçmemiz lazım" dedi.

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