Sorun etmiyor

Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında, sahasında Denizlispor'a 1-0 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, "Yediğimiz şanssız golle mağlup olduk ama oyunun geneline bakıldığında galibiyete yakın olan bizdik" dedi. Kutlu, karşılaşmada kendilerine tam destek veren taraftarlara teşekkür etti.

BİR ÜST LİGE ÇIKACAĞIZ

Geç kurulan takım olduklarını belirten Kutlu, "Oyuncularımız çok fazla birlikte oynamadı. Bununla ilgili dalgalanmaları bekliyorduk. Takım ruhumuzu sahaya yansıttığımızda, sezon sonunda bir üst lige çıkacağımıza inanıyorum. Çalışacağız ve bir üst lige çıkartacağız. Önümüzde maçlar var, takımımız da iyi. En az hasarla ilk 4 haftayı geçmemiz lazım" dedi.