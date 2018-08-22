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Alkollü sürücü kanala uçtu polisten kaçmaya çalıştı

Otomobiliyle kanala düşen sürücü polisten kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan 60 yaşındaki sürücünün alkollü olduğu öğrenildi

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Alkollü sürücü kanala uçtu polisten kaçmaya çalıştı

'DA sulama kanalına düşen sürücüyü vatandaşlar araçtan çıkardı, daha sonra sürücü hızla olay yerinden kaçarken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Kaza, saat 04.20 sıralarında Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Tufan Sığılır kullandığı hafif ticari otomobili ile virajı alamayınca ağaca çarptıktan sonra sulama kanalına düştü. Sulama kanalının su seviyesinin diz boyunda olması ise olası bir facianın önüne geçti. gören vatandaşlar ise, hızla kaza mahalline geldi. Bir vatandaş elindeki halat yardımıyla Sığılır'ı kanal içerisinden kurtardı. Sığılır kanaldan çıkmasıyla birlikte koşarak olay yerinden kaçmaya başladı. Polisler ekip otomobiliyle Sığılır'ın önüne geçerek yakaladı. Sığılır aşırı alkollü olduğu için kaçtığı öğrenildi. Sığılır gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Alkollü sürücü kanala uçtu polisten kaçmaya çalıştı
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