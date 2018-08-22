Bayramda orman yangınlarına dikkat

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, mevsim itibariyle orman yangınları açısından hassas bir dönem yaşandığını belirterek, "Bayram dolayısıyla pikniğe gidecek olan vatandaşlarımızdan, özellikle sönmemiş sigara izmaritlerini atmamalarını ve yaktıkları piknik ateşini söndürmelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu. Genel Müdürü Karacabey, beraberinde Orman Yangınları ile Mücadele Daire Başkanı Mithat Ateş ve Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ile birlikte Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerindeki ormanlık alanlarda helikopterle incelemelerde bulundu. Yangın söndürme ekipleriyle de bir araya gelen Karacabey, mevsim itibariyle orman yangınları açısından hassas bir dönem yaşandığına dikkat çekti. Vatandaşların özellikle tatil bölgelerinde daha çok yoğun bulunmaları sebebiyle yangın hassasiyetinin biraz daha artacağına işaret eden Karacabey, "Ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. 24 saat görevlerinin başındalar" dedi. Bayram dolayısıyla vatandaşları orman yangınlarına karşı uyaran Karacabey, "Özellikle sönmemiş sigara izmariti atmamalarını, mesire alanlarının dışında piknik yapmamalarını, yaktıkları piknik ateşlerini söndürmeden ayrılmamalarını özellikle istirham ediyorum" dedi.

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