Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Bayramda orman yangınlarına dikkat

Bayramda orman yangınlarına dikkat

Orman Müdürü , ’da ormanlık alanlarda helikopterle incelemelerde bulundu. Karacabey, “Orman yangınında en kritik süre ilk 10-15 dakika” dedi

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Bayramda orman yangınlarına dikkat

Orman Müdürü , mevsim itibariyle orman yangınları açısından hassas bir dönem yaşandığını belirterek, "Bayram dolayısıyla pikniğe gidecek olan vatandaşlarımızdan, özellikle sönmemiş sigara izmaritlerini atmamalarını ve yaktıkları piknik ateşini söndürmelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu. Genel Müdürü Karacabey, beraberinde Orman Yangınları ile Mücadele Daire Başkanı Mithat Ateş ve Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ile birlikte Mersin'in ve Bozyazı ilçelerindeki ormanlık alanlarda helikopterle incelemelerde bulundu. Yangın söndürme ekipleriyle de bir araya gelen Karacabey, mevsim itibariyle orman yangınları açısından hassas bir dönem yaşandığına dikkat çekti. Vatandaşların özellikle tatil bölgelerinde daha çok yoğun bulunmaları sebebiyle yangın hassasiyetinin biraz daha artacağına işaret eden Karacabey, "Ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. 24 saat görevlerinin başındalar" dedi. Bayram dolayısıyla vatandaşları orman yangınlarına karşı uyaran Karacabey, "Özellikle sönmemiş sigara izmariti atmamalarını, mesire alanlarının dışında piknik yapmamalarını, yaktıkları piknik ateşlerini söndürmeden ayrılmamalarını özellikle istirham ediyorum" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayramda orman yangınlarına dikkat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN